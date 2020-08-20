Sinop Belediyesi cepte Sinop Belediyesi, akıllı telefon uygulamasıyla vatandaşların cebinde.

Sinop Belediyesi, akıllı telefon uygulamasıyla vatandaşların cebinde. Artık bu uygulama sayesinde belediyeye ait tüm ödemeleri veznede sıra beklemeden kolayca ödeyebilecek ve daha birçok hizmete uygulama üzerinden erişim sağlayabilecek.

Sinoplu vatandaşlar akıllı telefonların uygulama mağazası üzerinden Sinop Belediyesi uygulamasını indirerek su faturasını ya da emlak vergisi borcunu ödeyebilecek, arsa rayiç bedelini sorgulayabilecek, dilekçelerini takip edebilecek, nöbetçi eczane, belediye haberleri, kültür ve sanat etkinlikleri, mezarlık bilgi sistemi gibi hizmetlere tek bir uygulama üzerinden kolayca ulaşım sağlayabilecek. Ayrıca kentte yerleştirilen kare kodları uygulama üzerinden QR kod okuyucuyla açarak, hazırlanan bilgi ve tanıtımlara erişebilecekler. Sanal tur özelliğini kullanarak da kent merkezini 360 derece kamera görüntüleriyle turlayabilecekler.

Sinop Belediyesi uygulamasını tanıtan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, "Artık teknolojiyi Sinop Belediyesi olarak biz de kullanıyoruz. Cep telefonunuzda bulunan Google Play Store veya App Store üzerinden Sinop Belediyesi uygulamasını indirdiğiniz zaman, belediyemizin birçok hizmetinden yararlanabilirsiniz. Emlak vergisi borcunuz, su faturanız gibi belediyeye ait tüm borçlarınızı kredi kartınızla ödeyebilirsiniz. Bunların haricinde Sinop'ta bulunan tarihi eserlerle ilgili bilgi alabilecek, sanal tur ile kenti gezebilecek, nöbetçi eczaneyi güncel olarak görebilecek, mezarlık bilgi sistemine girerek vefat edenlerin yerlerini görebilirsiniz. Sinop Belediyesi'nin yapmış olduğu bütün çalışmaları haberlerimiz bölümünden takip edebilirsiniz" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA