Sinop Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

Sinop Belediyesi tarafından 10 yeni hizmet aracı alımı yapıldı.

Sinop Belediyesi tarafından 10 yeni hizmet aracı alımı yapıldı.

İskele Meydanı'nda gerçekleştirilen tanıtım programında konuşan Belediye Başkanı Barış Ayhan, yeni araçların Sinoplulara hayırlı olmasını diledi.

Araç filolarını genişletmeye devam edeceklerini ifade eden Ayhan, "10 yeni aracımız farklı birimlerde Sinop halkına hizmet verecek. Belediye olarak araç alımlarımız ihtiyaç duyuldukça devam edecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu