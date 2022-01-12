Sinop Belediye Başkanı Ayhan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Haberler
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Sinop Belediye Başkanı Ayhan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Sinop Belediye Başkanı Ayhan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

SİNOP (AA) - Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Belediye Başkanı Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşadığı rahatsızlık sonucu yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığını bildirdi.

Genel sağlık durumum iyi olduğunu vurgulayan Ayhan, "Evde istirahat sürecindeyim. İyi dilekleriniz için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Son Dakika Haberleri

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