Sinop Belediye Başkanı Ayhan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel
Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
SİNOP (AA) - Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Belediye Başkanı Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşadığı rahatsızlık sonucu yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığını bildirdi.
Genel sağlık durumum iyi olduğunu vurgulayan Ayhan, "Evde istirahat sürecindeyim. İyi dilekleriniz için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Son Dakika Haberleri
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