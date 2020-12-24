Sinop Belediye Başkanı Ayhan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Sinop Belediye Başkanı Ayhan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

24.12.2020 12:03 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:06
Sinop Belediye Başkanı Ayhan, AA'nın

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ayhan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Ayhan, haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam", spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğrafları için oy kullandı.

Ayhan, başarılı çalışmalarından ötürü Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik ederek, "Güzel bir çalışma olmuş. Emeği geçen arkadaşları kutlarım. Fotoğrafların hepsi çok ilgi çekici idi." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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