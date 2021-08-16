"SİNOP AYANCIK ŞEHİR GEÇİŞİ SAĞLANIYOR"
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"SİNOP AYANCIK ŞEHİR GEÇİŞİ SAĞLANIYOR"

'SİNOP AYANCIK ŞEHİR GEÇİŞİ SAĞLANIYOR'
Habermetre - Haberler | Toplum

Bakan Karaismailoğlu, Ayancık'ta Hafif Alaşımlı Sabit Köprü Kurulumu çalışmalarını inceledi.

Bakan Karaismailoğlu, Ayancık'ta Hafif Alaşımlı Sabit Köprü Kurulumu çalışmalarını inceledi.

Bakan Karaismailoğlu, "Bugün Ayancık'ta önemli bir köprünün imalatı bitecek. Bu köprü ile Ayancık şehir geçişi sağlanmış olacak. Çatalzeytin- Türkeli arasında da ulaşım aksamıştı, oranın geçişini yarın tamamlamış olacağız. Bu yapılar geçici olarak sıkıntıları giderecek sonrasında kalıcı kuvvetli yapıları yapıp bitireceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün tamamlanacak olan Ayancık'ta Hafif Alaşımlı Sabit Köprü Kurulumu çalışmalarını inceledi. Basına açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Devletin bütün kurumları, bütün bakanlıkları topyekün bir mücadele içerisindeyiz. Vatandaşımızın ihtiyacı olan Ayancık şehir geçişini bu köprü ile bugün sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

-"Hayatı normalleştirmek adına önemli aşamalar kaydettik. "

Çatalzeytin- Türkeli arasında da ulaşımın aksadığını ve yine portatif köprülerle geçişin yarın tamamlanacağını bildiren Bakan Karaismailoğlu, "Bunlar geçici önlemler. Bunların sonrasında kalıcı kuvvetli yapıları bitirerek bölgeyi eskisinden daha iyi hale getireceğiz. Afetten etkilenen bölgelerde STK'lar, gönüllüler, tüm kurumlarım ve bakanlıklarımızla dayanışmanın en güzel örneklerini veriyoruz. Hayatı normalleştirmek adına önemli aşamalar kaydettik. Yaşanan sıkıntıları gidererek yerleşim yerlerimize hızla elektrik ve su verdik. Yollarımızı hızla açıyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini dinliyoruz ve sıkıntıları gidermek için tüm gayretimizle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayancık'ta Hafif Alaşımlı Sabit Köprü Kurulum çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Karaismailoğlu, sonrasında selden etkilenen Ayancık Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi. Karaismailoğlu'nun Ayancık ilçesinde gün içinde ziyaretleri devam edecek.

Kaynak: Habermetre

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