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Sinop-Ayancık karayolunda heyelan

İhlas Haber Ajansı / Osman Aksu - Haberler | Yerel

Sinop-Ayancık karayolunda heyelanAyancık karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol kısmi olarak ulaşıma kapandı.

AYANCIK, SİNOP (İHA) - Sinop- Ayancık karayolunda heyelan

SİNOP Sinop'ta son günlerde etkili olan sağanak yağmur, toprak kaymasına neden oldu. Sinop- Ayancık karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol kısmi olarak ulaşıma kapandı.

Sinop'ta, geçtiğimiz hafta başlayan ve zaman zaman etkisini sürdüren sağanak yağmur ve yer yer kar nedeniyle Ayancık ilçesine bağlı Aliköy mevkiinde heyelan meydana geldi. 23.00 sıralarında ilçenin Sinop merkez ile bağlantısını sağlayan karayolu, oluşan heyelanın ardından kısa süreli ulaşıma kapandı. Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, heyelanın meydana geldiği bölgede yaklaşık 5 saatlik çalışmayla yola dökülen toprak ve kaya parçalarını ortadan kaldırdı. Çalışmaların ardından gece saatlerinde temizliğin ardından yol trafiğe açıldı.

Sinop-Ayancık karayolunda heyelan

Sinop-Ayancık karayolunda heyelan

Sinop-Ayancık karayolunda heyelan

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Ayancık, Sinop, kar, 3. Sayfa, Yerel, Haber

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