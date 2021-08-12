Sinop Ayancık kara yolunda ulaşım yeniden sağlandı
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Sinop Ayancık kara yolunda ulaşım yeniden sağlandı

Sinop Ayancık kara yolunda ulaşım yeniden sağlandı
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Güncel

Sinop Ayancık kara yolunun sel nedeniyle çöken kısmında ulaşım yeniden sağlandıİlçede dün yaşanan selde Sinop Ayancık kara yolunun yedinci kilometresinde çökme meydana geldi.

Sinop Ayancık kara yolunun sel nedeniyle çöken kısmında ulaşım yeniden sağlandı

İlçede dün yaşanan selde Sinop Ayancık kara yolunun yedinci kilometresinde çökme meydana geldi.

Karayolları ekiplerinin yoğun çabası sonucu, yolun çöken bölümüne 16 büz yerleştirilerek, üzerine toprak serildi.

Büzlerle alt tarafından suyun geçişine izin verilen yolda, kontrollü olarak tek şeritten ulaşım yeniden sağlandı.

İş makineleri ile yolda genişletme, güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

Sinop Ayancık kara yolunun sel nedeniyle çöken kısmı, ulaşıma açılmasının ardından da AA muhabiri tarafından havadan görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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