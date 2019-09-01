Sinop av yasağı bitti, sinop'ta tezgahlar şenlendi

01.09.2019 17:34

Av yasağı bitti, Sinop'ta tezgahlar şenlendi

Sinop'ta balık avlama yasağının kalkması ile gecenin ilk saatlerinde Vira Bismillah diyerek denize ağ atan balıkçılar, denizden umduklarını buldu. Balık avı yasağının kalkmasıyla birlikte, tezgahlar balıkla dolup taştı.

'Vira bismillah' diyerek sezonu açan Sinoplu balıkçılar, ağlarını gece yarısından sonra Karadeniz'e bıraktı. Denizlerde av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçıların yakaladığı balıklar da tezgahlardaki yerini aldı. Sinoplu Balıkçı İbrahim Çoşkun, Yeni sezon başladı. İnşallah güzel olacak. Havaların biraz soğuması lazım. Deniz ne kadar soğuk olursa balıklar o zaman bir araya toplanır. Sezon şuanda başladı. Duyduğumuza göre hamsi denizde bolmuş. Belki palamuttan önce hamsiye başlarız. Sezon inşallah iyi geçecek. Palamut olmasa da diğer balıkların hepsi inşallah bol olacak bu sene dedi.

Kentte yeni sezonda avlanan mezgit ve istavritin kilosu 10 TL'den satışa sunuluyor.

Kaynak: DHA