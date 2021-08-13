Sinop afet bölgesi ilan edildi mi? Son Dakika: Hangi iller afet bölgesi ilan edildi?

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kastamonu'da açıklamalarda bulundu. Kastamonu'ya giden Erdoğan hangi illerin afet bölgesi ilan edildiğini açıkladı. Peki, Hangi iller afet bölgesi ilan edildi? Sinop afet bölgesi ilan edildi mi? Hangi iller afet bölgesi ilan edildi? Batı Karadeniz afet bölgesi ilan edildi mi?

Son Dakika: Karadeniz bölgesindeki sağanak yağmur nedeniyle ortaya çıkan sel ve heyelan felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Su baskınları nedeniyle evlerin yıkıldığı, yüzlerce vatandaşımızın tahliye edildiği bölgede yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye ulaştı. Bölgede açıklamada bulunan Erdoğan, hangi illeri afet bölgesi ilan etti? Sinop afet bölgesi ilan edildi mi? Hangi iller afet bölgesi ilan edildi? Batı Karadeniz afet bölgesi ilan edildi mi? İşte detaylar haberimizde...

KASTAMONU, SİNOP VE BARTIN AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine geldi. Bölgede açıklamada bulunan Erdoğan, Batı Karadeniz'in afet bölgesi olduğunu açıkladı. Selde mağdur durumda olanların yüzde 95'nin kurtarıldığına dikkat çeken Erdoğan bölgede 19 helikopter, bir İHA'nın hizmet verdiğini de sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları;

Salı başlayan yoğun yağışlar Kastamonu, Bartın ve Sinop illerimizde maalesef büyük sel felaketlerine neden oldu. Kastamonu'muzda Bozkurt, Azdavay, İnebolu, Küre ve Pınarbaşı ilçelerimiz bu yağışlardan en çok etkilenen yerler oldu. Bartın'ın Ulus, Sinop'un Ayancık ilçelerinin kimi köyleri de selden ciddi manada etkilenen yerler arasında. Öncelikle hepinize geçmiş olsun dileklerimi sunmak istiyorum. Maalesef ölen kardeşlerimiz oldu onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve milletimize başınız sağolsun diyorum. Bartın'da kaybolan vatandaşımız için çalışmalar sürüyor.

''DEVLET OLARAK SİZLERLE BERABERİZ''

Dünyanın pek çok yeri gibi ülkemiz de bir süredir tabi felaketlerle boğuşmaktadır. Bu sadece ülkemizde olan değil ABD'si de böyle, Kanada'sı, Avrupa'nın bir çok ülkesi böyle. Bir felakettir gidiyoruz ve temennimiz o ki bunlarla boğuşurken en az hasarla bu felaketleri atlatalım. Ülkemizin güneyinde geçmişte eşi benzeri olmayan orman yangınları yaşadık. Karadeniz'in doğusunda yaşananları biliyorsunuz. Aynen burada olduğu gibi sel felaketlerini oralarda yaşadık. Hamdolsun bu yangınların hemen hepsini de kontrol altına almayı başardık. Ülkemizin kuzeyinde ise işte burada olduğu gibi sel felaketlerine maruz kaldık. Bir süre önce Doğu Karadeniz'de selin yol açtığı sıkıntılarla mücadele ettik. Kastamonu ve çevresindeki illerde yaşanan felaketlerde hayatını kaybeden, zarar gören vatandaşlarımızın üzüntüsü ülkemizin ortak üzüntüsüdür. Felaketin ilk anlarından itibaren devlet olarak sizlerle beraberiz.

19 HELİKOPTER 1 İHA HİZMETTE

AFAD başta olmak üzere Kızılay'ımızla birlikte tüm araç gereçlerle buradayız. Ne gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz, yapacağız. 4 bin 760 personel, 19 helikopter, 1 İHA, 66 ambulans, 41 UMKE, 630 hizmet aracı, 437 iş makinası ve diğer pek çok araç gereç sahada faaliyet gösteriyor. Evlerin damlarından vatandaşlarımızı kurtaran silahlı kuvvetlerimizin, polisimizin onların kahramanca tüm o vatandaşlarımızı nasıl kurtardıklarını izlediniz. Bu kahramanlarımız alnından öpülesi kahramanlarımızdır.

Hasar tespit çalışmaları 3 ilde 120 ayrı ekiple yürütülmektedir. Kredi desteğinden vergi ertelemelerine kadar tüm acil tedbirleri devreye almış durumdayız. Kurumlara ilk etapta ihtiyaçları olan ödenekler hemen gönderilmiştir. Evleri yıkılan vatandaşlarımızı yeni yuvalarına kavuşturmak için hemen kolları sıvıyoruz. Mağdur olan vatandaşlarımızın zararlarının telafisi içinde çalışmalara başladık. Can kayıpları dışında her türlü kaybı telafi edecek güce sahiptir bunda endişeniz olmasın.

HANGİ İLLER AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar depremden sele ve yangına kadar yaşamış olduğumuz her hadisede Türkiye'de hiç kimsenin sahipsiz olmadığını dosta düşmana gösterdik. Genel hayata etkili afet bölgesi olarak burayı da ilan ediyoruz. Kastamonu, Bartın ve Sinop. " açıklamalarında bulundu.