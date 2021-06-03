Sinop AFAD'dan Emniyet'e Afet Farkındalık ve KBRN eğitimi
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Sinop AFAD'dan Emniyet'e Afet Farkındalık ve KBRN eğitimi

Sinop AFAD'dan Emniyet'e Afet Farkındalık ve KBRN eğitimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sinop İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından İl Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik eğitimler gerçekleştirildi.

Sinop İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından İl Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik eğitimler gerçekleştirildi.

Sinop'ta AFAD ekipleri 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamındaki faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Toplumda afet bilincinin oluşturulması ve doğru adımların yaygınlaştırılması adına ekipler tarafından çeşitli eğitimler gerçekleştiriliyor.

Pandemi tedbirleri kapsamında online olarak gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin yanı sıra maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uyularak sahada da çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda AFAD'ın son durağı Sinop İl Emniyet Müdürlüğü oldu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitmenleri tarafından Emniyet Müdürlüğü personellerine Afet Farkındalık Eğitimi ve Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) eğitimleri verildi. - SİNOP

Sinop AFAD'dan Emniyet'e Afet Farkındalık ve KBRN eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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