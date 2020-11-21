Sinop'a yılın ilk karı düştü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
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Sinop'a yılın ilk karı düştü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

21.11.2020 15:22 | Son Güncelleme: 21.11.2020 15:29
Sinop'a yılın ilk karı düştü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Sinop'a mevsimin ilk karı yağdı.

Sinop'a mevsimin ilk karı yağdı. Kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Sinop'ta hava sıcaklığının hissedilebilir şekilde düşmesi ile yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Beyaz örtüye bürünen Sinop havadan görüntülendi.

Sinop'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bin 365 metre rakımlı Dranaz Dağı beyaz örtüyle kaplandı, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Ayancık, Erfelek, Durağan, Saraydüzü, Gerze ve Boyabat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Kar yağışı kısa aralıklarla yağmaya devam ediyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU

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