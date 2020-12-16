Sinop'a sis çöktü, kartpostallık görüntü ortaya çıktı
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Sinop'a sis çöktü, kartpostallık görüntü ortaya çıktı

16.12.2020 13:42 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:47

Sinop'a sis çöktü, kartpostallık görüntü ortaya çıktı Sinop'ta sabah saatlerinde aniden bastıran sis, şehri adeta yuttu.

Sinop'a sis çöktü, kartpostallık görüntü ortaya çıktı

SİNOP - Sinop'ta sabah saatlerinde aniden bastıran sis, şehri adeta yuttu. Sis altında kalan yerlerde seyrine doyum olmayan görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye'nin en kuzeyi olan Sinop'ta şehir merkezinin üzerini sis bulutu kapladı. Sabah saatlerinde aniden bastıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü. Görsel bir şölen oluşturan sis bulutları drone ile havadan görüntülendi.

(OSM-SLH-Y)

Sinop'a sis çöktü, kartpostallık görüntü ortaya çıktı
Sinop'a sis çöktü, kartpostallık görüntü ortaya çıktı
Sinop'a sis çöktü, kartpostallık görüntü ortaya çıktı
Sinop'a sis çöktü, kartpostallık görüntü ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU

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