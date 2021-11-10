SİNOP'A MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

SİNOP (DHA) - SİNOP'un yüksek kesimleri mevsimin ilk Kar yağışıyla beyaza büründü, seyirlik manzara oluştu. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, soğuk hava kendisini hissettirmeye başlarken, Sinop'a da mevsimin ilk karı yağdı. Hava sıcaklığının hissedilebilir şekilde düşmesiyle kentin yüksek kesimlerinde sağanak yerinini kar yağışına bıraktı. Ayancık, Erfelek, Durağan, Saraydüzü, Gerze ve Boyabat ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte yüksek kesimler, bembeyaz oldu. Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı yüksek kesimler, beyaz örtüyle seyirlik manzara oluşturdu.