Sinop'a 5 TIR Yardım Malzemesi Gönderildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sinop'a 5 TIR Yardım Malzemesi Gönderildi

Sinop'a 5 TIR Yardım Malzemesi Gönderildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Giresun'dan Sinop'a, Giresun Valiliği'nin öncülüğünde 5 TIR dolusu yardım malzemesi gönderildi.

Giresun'dan Sinop'a, Giresun Valiliği'nin öncülüğünde 5 TIR dolusu yardım malzemesi gönderildi.

22 Ağustos 2020 tarihinde yaşadığı sel felaketinin acılarını hala unutamayan Giresun'dan, aynı kaderi paylaşan Sinop'a yardım eli uzandı.

Giresun Valiliği'nin koordinasyonu ile Giresun Belediye Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların desteğiyle toplanan 5 TIR dolusu ayni yardım Batı Karadeniz'de sel afetinden en fazla etkilenen illerden biri olan Sinop'a ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Giresun Valiliği önünden, 17 Ağustos Salı günü Vali Enver Ünlü ve Giresun Belediye Başkanı Av. Aytekin Şenlikoğlu tarafından "Giresun Her Zaman Yanınızda" sloganıyla dualarla Sinop'a uğurlandı.

Sinop'un Ayancık ilçesine gönderilen yardım TIR'larında afetzedeler için acil ihtiyaç malzemeleri bulunduğunu belirten Vali Ünlü, "Bizler gücümüzü zor günlerde kenetlenerek kazanan bir Milletiz. Afetin acısını en iyi bilen illerden biri olarak; Giresun'umuzdan Sinop'a kurduğumuz gönül köprüsü ile içinde ihtiyaç malzemelerinin bulunduğunu 5 TIR'ı dualarla Valiliğimizden uğurladık" dedi.

Geçmiş olsun #Sinop

Vali @valiunlu ve Belediye Başkanı @avsenlikoglu, içinde ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu tırları sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesine ulaştırılmak üzere Valiliğimizden uğurladı. #BendeVarım pic. twitter. com/IjETzj4Flm

— TC Giresun Valiliği (@TC_giresun) August 17, 2021

"Bizler gücümüzü zor günlerde kenetlenerek kazanan bir Milletiz. "

Afetin acısını en iyi bilen illerden biri olarak; Giresun'umuzdan #Sinop'a kurduğumuz gönül köprüsü ile içinde ihtiyaç malzemelerinin bulunduğunu 5 tırı dualarla Valiliğimizden uğurladık. #BendeVarım pic. twitter. com/LtZsqjdpgn

— Enver Ünlü (@valiunlu) August 17, 2021

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Murat Kurum Faik Öztrak Mehmet Şimşek
Magazin Ebru Şallı Işın Karaca Haluk Levent Seren Serengil
Spor Muslera Mert Günok Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sinop'a 5 TIR Yardım Malzemesi Gönderildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 23:35:13. #1.14#

title