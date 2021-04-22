Sinop'a 15 doktor ataması yapıldı

AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, Sağlık Bakanlığınca kentteki hastanelere 15 doktor ataması yapıldığını bildirdi.

AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, Sağlık Bakanlığınca kentteki hastanelere 15 doktor ataması yapıldığını bildirdi.

Giresun, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 sürecine rağmen vatandaşların kesintisiz sağlık hizmeti alabilmeleri için var güçleriyle çalıştıklarını vurguladı.

Sinop'a bu kapsamda 15 doktor ataması yapıldığını ifade eden Giresun, "İlimize hayırlı olsun, emeği geçenlere teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu