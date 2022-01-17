Sinop 400 sporcuyu ağırladı

SİNOP (İHA) - Sinop'ta 14-16 Ocak tarihlerinde düzenlenen Badminton Gençler Kız/Erkek Grup Müsabakalarında 400 sporcu, idareci ve hakem ağırlandı.

2021-2022 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları Faaliyet programında yer alan müsabakalar 14 Ocak tarihinde 85. Yıl Kemalettin Sami Paşa Spor Salonunda başlayan müsabakalar, 2 gün boyunca devam etti. Gerçekleşen Badminton Grup Müsabakalarına 14 ilden 24 takım katıldı. Müsabakalar boyunca Sinop'ta 400 sporcu, idareci ve hakem ağırlandı.

Müsabakalarda Genç Kızlar kategorisinde birinci Samsun Bafra Atatürk Anadolu Lisesi, ikinci ise Zonguldak Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi oldu. Genç Erkekler Kategorisinde de birinci Samsun Özel Bil Okulları Fen Lisesi ve ikinci Çorum Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi oldu. Müsabaka bitiminin ardından dereceye giren takımlara ödülleri Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürü M. Kazım Açıkbaş, Spor Hizmetleri Müdürü Ramazan Yılmaz, Spor Hizmetleri Şube Müdürü Kadir Keskinoğlu ve Badminton Ulusal Hakemi İbrahim Kasımoğlu tarafından verildi.

Sinop'ta düzenlenen müsabakalarda grup birincisi ve ikincisi olan takımlar Düzce'de yapılacak olan Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazandı. - SİNOP