Sınırsız Dostluk Maratonu'nda Çaycuma'yı temsil ettiler

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden Erkan Akçelik ve Nilgün Çelik, Edirne'de yapılan 'Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu' na katılarak bölgenin adını duyurdu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden Erkan Akçelik ve Nilgün Çelik, Edirne'de yapılan 'Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu' na katılarak bölgenin adını duyurdu.

Bu yıl 6'ncı kez düzenlenen Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nu Türk-Yunan-Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ tarafından 'Çevre ve Sıfır Atık' temasıyla koşuldu. Avrupa Atletizm Birliği'nden 3 yıldız sertifika alan Türkiye'deki tek organizasyon özelliğini taşıyan Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nun da bu yıl Çaycuma ilçesinden Erkan Akçelik ve Nilgün Çelik koşuya katıldı. Farklı yaş kategorilerinde yarışan koşuda 40-44 yaş grubunda Erkan Akçelik 12'nci, 65-69 yaş grubunda Nilgün Çelik birinci gelerek başarı elde etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı