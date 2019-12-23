Sınırlı temerrüde düşen Arjantin'in devlet başkanı: 2001'deki kriz ile aynı değil, ama benziyor
Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, ekonomik krizle boğuşan ülkenin "sınırlı temerrüde" düştüğünü açıkladı. Fernandez, "2001'deki kriz ile aynı değil, ama benziyor" ifadesini kullandı
Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, ekonomik krizle boğuşan ülkenin "sınırlı temerrüde" düştüğünü açıkladı. Geçtiğimiz cuma günü, kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ile Standard and Poors, Arjantin'in kredi notunu sınırlı temerrüde indirdiğini duyurmuştu.
America TV kanalına konuşan Fernandez, "2001'deki kriz ile aynı değil, ama benziyor" ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle