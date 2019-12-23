Sınırlı temerrüde düşen Arjantin'in devlet başkanı: 2001'deki kriz ile aynı değil, ama benziyor
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Sınırlı temerrüde düşen Arjantin'in devlet başkanı: 2001'deki kriz ile aynı değil, ama benziyor

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, ekonomik krizle boğuşan ülkenin "sınırlı temerrüde" düştüğünü açıkladı. Fernandez, "2001'deki kriz ile aynı değil, ama benziyor" ifadesini kullandı

23.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:05
Sınırlı temerrüde düşen Arjantin'in devlet başkanı: 2001'deki kriz ile aynı değil, ama benziyor

Devlet Başkanı Alberto Fernandez, ekonomik krizle boğuşan ülkenin "sınırlı temerrüde" düştüğünü açıkladı. Geçtiğimiz cuma günü, kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ile Standard and Poors, Arjantin'in kredi notunu sınırlı temerrüde indirdiğini duyurmuştu.


America TV kanalına konuşan Fernandez, "2001'deki kriz ile aynı değil, ama benziyor" ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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