Sınırları Aşan KOBİ'ler online eğitim programı başvuruları başladı KOBİ'lerin çağın gerektirdiği dijitalleşme seviyesine ulaşması ve yurtdışına açılarak ithalat içindeki payını artırması amacıyla online olarak düzenlenecek "Sınırları Aşan KOBİ'LER" eğitim programına katılmak için son başvuru tarihinin 20 Nisan 2020 saat 18.00 olduğu belirtildi.

KOBİ'lerin çağın gerektirdiği dijitalleşme seviyesine ulaşması ve yurtdışına açılarak ithalat içindeki payını artırması amacıyla online olarak düzenlenecek "Sınırları Aşan KOBİ'LER" eğitim programına katılmak için son başvuru tarihinin 20 Nisan 2020 saat 18.00 olduğu belirtildi. Kaynak: Dunya.com