MSB: Sınırda 4 DEAŞ, 2 FETÖ mensubu yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Türkiye'den Yunanistan'a, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan; 4'ü DEAŞ, 2'si FETÖ mensubu 7 kişinin yakalandığı açıklandı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 4'ünün DEAŞ, 2'sinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

ANKARA, -

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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