Sınırda 4'ü terör örgütü mensubu 6 kişi yakalandı - Haberler
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Sınırda 4'ü terör örgütü mensubu 6 kişi yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Sınırda 4'ü terör örgütü mensubu 6 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü DEAŞ, 1'i PKK/KCK terör örgütü mensubu 6 kişinin yakalandığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü DEAŞ, 1'i PKK/KCK terör örgütü mensubu 6 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün DEAŞ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan, Türkiye, Suriye, Güncel, Haberler

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