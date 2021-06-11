Sinirini çıkarmak için tekme atarak telefon panosunu böyle devirdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaldırım üzerinde yürüyen bir şahıs, ilk olarak koşarak elektrik direğine, daha sonra da telefon panosuna tekme atarak zarar verdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaldırım üzerinde yürüyen bir şahıs, ilk olarak koşarak elektrik direğine, daha sonra da telefon panosuna tekme atarak zarar verdi. O anlar ise, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi İlyasbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, kaldırım üzerinde yürüdüğü sırada sebepsiz bir şekilde bir anda koşarak elektrik direğine tekme attı. Buradan hırsını alamayan şahıs, daha sonra önüne çıkan telefon panosunu tekmelemeye başladı. İlk tekmeyle istediği zararı veremeyen şahıs, sonrasında daha kuvvetli bir tekme atarak telefon panosunu kırdı. Cadde üzerindeki işletme sahipleri, dükkanlarını açmaya geldiklerinde telefon panosunun neden kırıldığını merak ederek güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Kamera görüntülerinde gördükleri karşısında neye uğradıklarını şaşıran esnaflar, durumu ekiplere bildirdi. Bunun üzerine ekipler bölgeye gelerek, kırılan telefon panosunu onardı. Şahsın yol boyunca gördüğü bütün direklere tekme attığı öğrenildi.

O anlar güvenlik kamerasında

Öte yandan şahsın direkleri tekmelediği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şahsın kaldırım üzerinde yürüdüğü esnada bir anda koşmaya başlaması ve elektrik direğine tekme atması görülüyor. Görüntülerin devamında ise, hıncını alamayan şahıs, telefon panosunu devirene kadar tekme atıyor. Daha sonra ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor.

"Yol boyunca direkleri tekmelemiş"

Gebze'de 7 yıldır esnaf olduğunu belirten Çetin Şaf, "Sabah gördüğümüz olayı yetkililere bildirdik. Kendini bilmezin birisi gelip telefon panosunu tekmeleyip yere düşürdü. Yetkililer daha sonra yeniden gelip taktılar. Aşağıdan tekmeleyerek geliyordu zaten arkadaş. Herhalde derdi vardı ki böyle bir şey yaptı. Sabah dükkanımızı açarken telefon panosunun kırık olduğunu gördük. Biz de kayıtlara baktığımızda arkadaşın aşağıdan tekmeleyerek geldiğini gördük ve yetkililere haber verdik. Yol boyunca tekmelemiş, hastaneye kadar bütün direklere vurmuş. Psikolojik sorunları olabilir, başka bir sebep söyleyemiyorum. Allah akıl versin" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı