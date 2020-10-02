Sınırın sıfır noktasından Azerbaycan'a bayraklı destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sınırın sıfır noktasından Azerbaycan'a bayraklı destek

02.10.2020 14:49 | Son Güncelleme: 02.10.2020 15:11

Sınırın sıfır noktasından Azerbaycan'a bayraklı destek Belediye başkanından Azerbaycan'a destek Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Azerbaycan'a destek amacı ile esnaf ve vatandaşlar Türk ve Azerbaycan bayrağı dağıttı.

Sınırın sıfır noktasından Azerbaycan'a bayraklı destek

Belediye başkanından Azerbaycan'a destek

ŞANLIURFA - Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Azerbaycan'a destek amacı ile esnaf ve vatandaşlar Türk ve Azerbaycan bayrağı dağıttı.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki Ermeni işgalinden kurtulması için verdikleri mücadeleyi desteklemek amacıyla esnaf ve vatandaşlara bayrak dağıttı. Birlik mesajı vermek için hem Türk ve Azerbaycan bayrağını birlikte dağıtan Yalçınkaya'ya esnaf ve vatandaş da yoğun ilgi gösterdi. Bayraklar ev ve iş yerlerine asıldı.

"Haksız işgale karşı tek vücut olacağız"

Her zaman dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olduklarına vurgu yapan Yalçınkaya, "Azerbaycan toprakları Ermeni işgali altında. Ermeni zulmüne karşı Türkiye Azerbaycan'ın yanında. Akçakale ve bütün dünyadaki Müslümanlar Azerbaycan'ın yanında. Bu haksız işgale karşı hep birlikte tek vücut olarak karşılarında olacağız ve inşallah Azerbaycan zaferini ilan edecek. Biz de buradan gönülden destekliyoruz. Esnafımız, Akçakale'nin bütün halkı Azerbaycan'ın, cumhurbaşkanımızın arkasında. Allah yar ve yardımcıları olsun" ifadelerini kullandı.

Sınırın sıfır noktasından Azerbaycan'a bayraklı destek
Sınırın sıfır noktasından Azerbaycan'a bayraklı destek
Sınırın sıfır noktasından Azerbaycan'a bayraklı destek
Sınırın sıfır noktasından Azerbaycan'a bayraklı destek
Sınırın sıfır noktasından Azerbaycan'a bayraklı destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SİNAN ÖZDEMİR

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Buğra Gülsoy Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Erol Bulut Ryan Babel Steven Gerrard Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Türk Uefa Avrupa Rangers
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sınırın sıfır noktasından Azerbaycan'a bayraklı destek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 15:17:32. #1.14#
title