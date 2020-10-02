Sınırın sıfır noktasından Azerbaycan'a bayraklı destek

Sınırın sıfır noktasından Azerbaycan'a bayraklı destek Belediye başkanından Azerbaycan'a destek Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Azerbaycan'a destek amacı ile esnaf ve vatandaşlar Türk ve Azerbaycan bayrağı dağıttı.

Sınırın sıfır noktasından Azerbaycan'a bayraklı destek

Belediye başkanından Azerbaycan'a destek

ŞANLIURFA - Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Azerbaycan'a destek amacı ile esnaf ve vatandaşlar Türk ve Azerbaycan bayrağı dağıttı.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki Ermeni işgalinden kurtulması için verdikleri mücadeleyi desteklemek amacıyla esnaf ve vatandaşlara bayrak dağıttı. Birlik mesajı vermek için hem Türk ve Azerbaycan bayrağını birlikte dağıtan Yalçınkaya'ya esnaf ve vatandaş da yoğun ilgi gösterdi. Bayraklar ev ve iş yerlerine asıldı.

"Haksız işgale karşı tek vücut olacağız"

Her zaman dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olduklarına vurgu yapan Yalçınkaya, "Azerbaycan toprakları Ermeni işgali altında. Ermeni zulmüne karşı Türkiye Azerbaycan'ın yanında. Akçakale ve bütün dünyadaki Müslümanlar Azerbaycan'ın yanında. Bu haksız işgale karşı hep birlikte tek vücut olarak karşılarında olacağız ve inşallah Azerbaycan zaferini ilan edecek. Biz de buradan gönülden destekliyoruz. Esnafımız, Akçakale'nin bütün halkı Azerbaycan'ın, cumhurbaşkanımızın arkasında. Allah yar ve yardımcıları olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SİNAN ÖZDEMİR