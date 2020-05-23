Sınırın sıfır noktasındaki kentte sessizlik hakim
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Sınırın sıfır noktasındaki kentte sessizlik hakim

Sınırın sıfır noktasındaki kentte sessizlik hakim Kilis'te, sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyarken, polis ekipleri ise kent genelinde denetim yapıyor.

23.05.2020 15:31 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:38

Sınırın sıfır noktasındaki kentte sessizlik hakim

KİLİS - Kilis'te, sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyarken, polis ekipleri ise kent genelinde denetim yapıyor.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. 2000 yılında yapılan nüfus sayımından sonra ilk kez sokağa çıkma kısıtlamasının yapıldığı Kilis'te, bugün marketler, fırınlar, tatlıcıların açık olması nedeniyle bazı vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkarken, genelde alınan yasak kararına uyulduğu görüldü. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde araçlar ile yayalar üzerinde denetimlerini sürdürüyor.

Sınırın sıfır noktasındaki kentte sessizlik hakim

Kaynak: İHA

Manşet

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