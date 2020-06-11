Sınırın sıfır noktasındaki çay bahçeleri tam gün hizmet vermeye başladı
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Sınırın sıfır noktasındaki çay bahçeleri tam gün hizmet vermeye başladı

Suriye sınırında bulunan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Korona virüs (Covid-19) nedeniyle uzun süredir kapalı bulunan çay bahçeleri normalleşme süreci kapsamında tam gün hizmet vermeye başladı.

Sınırın sıfır noktasındaki çay bahçeleri tam gün hizmet vermeye başladı
11.06.2020 10:37 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:41

Suriye sınırında bulunan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Korona virüs (Covid-19) nedeniyle uzun süredir kapalı bulunan çay bahçeleri normalleşme süreci kapsamında tam gün hizmet vermeye başladı.

Ceylanpınar'da Korona virüs (Covid-19) nedeniyle uzun süredir kapalı bulunan çay bahçeleri yeni normalleşme süreci kapsamında tam gün hizmet veriyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri kısıtlanan ve yeni normalleşme süreci kapsamında çay bahçeleri tam gün hizmet vermesi işletme sahiplerini yüzünü güldürdü. Ülke genelinde olduğu gibi Ceylanpınar'da faaliyete geçen işletmelerde müşteriler, kolonya ve dezenfektanla karşılandı. Yaklaşık 2,5 aydır kapalı olduklarını belirten Çay bahçesi işletmecisi İshak Oral, "İşletmemizin tekrar açılması bizleri mutlu etti. İçeriye müşteri alınırken dezenfektan verip ellerini temizlemelerini sağlıyoruz. İşletmelerin tam gün hizmet vermesi bizleri sevindirdi. İnşallah bu hastalık kısa sürede ortadan kalkar ve biz eski günlere geri döneriz" dedi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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