Sınırın sıfır noktasında helikopter hareketliliği
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Sınırın sıfır noktasında helikopter hareketliliği

Hatay'ın Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesinde helikopter hareketliliği yaşandı.

04.03.2020 16:25 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:25
Sınırın sıfır noktasında helikopter hareketliliği

'ın sınırındaki ilçesinde helikopter hareketliliği yaşandı.


Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Sınır Kapısı yanındaki seyyar ilk yardım hastanesi civarına iniş yapan askeri helikopterin bir süre sonra, tekrar havalanıp Antakya merkezi istikametine doğru ilerlediği gözlendi. - HATAY

Kaynak: İHA

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