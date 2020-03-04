Sınırın sıfır noktasında helikopter hareketliliği
Hatay'ın Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesinde helikopter hareketliliği yaşandı.
04.03.2020 16:25 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:25
Hatay'ın Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesinde helikopter hareketliliği yaşandı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı yanındaki seyyar ilk yardım hastanesi civarına iniş yapan askeri helikopterin bir süre sonra, tekrar havalanıp Antakya merkezi istikametine doğru ilerlediği gözlendi. - HATAY
Kaynak: İHA