Sınırın Sıfır Noktasında Güneş Sıcak Yüzünü Gösterdi.

Sınırın sıfır noktasında güneş,kış olmasına rağmen sıcak yüzünü gösterdi.

Tüm yurtta olduğu gibi yoğun yağışların ardından kış güneşi, Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Akçakale de sıcak yüzünü gösterdi. Güneş, Akçakale ile sınırın Suriye tarafındaki Telabyad'da da etkili oluyor.

Güneşin ısıttığı sınırın sıfır noktasında adeta bahardan kalma bir gün yaşanıyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA