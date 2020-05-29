Sınırın sıfır noktasında cuma namazı ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına uyularak, cuma namazı kılındı.

ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına uyularak, cuma namazı kılındı.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan camiler, bugün cuma namazı ile yeniden ibadete açıldı. Suriye sınırına sıfır noktada olan Akçakale'de cuma namazı, belirlenen 11 alanda kılındı. İlçe merkezinde sınıra birkaç metre mesafede olan Yeni Mahalle'deki parkta kılınan namaza katılım yüksek oldu. Din görevlileri, namaz için gelen cemaate dezenfektan dağıttı. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak saf düzenine geçen cemaat, uzun aradan sonra sınır hattında cuma namazı kıldı. Cuma hutbesinde ise temizliğin önemi ve İstanbul'un fethi konu alınarak, halkın vakit namazlarını evde kılması istendi.

Kaynak: DHA