Sınırın sıfır noktasında 2'nci devriye hazırlığı (2)

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ASKERİ HELİKOPTERLER HAVALANDIÖğle saatlerinde ilçe jandarma komutanlığına iniş yapan Amerikan ordusuna ait iki askeri helikopter, komutanlıkta 2 saat bekledikten sonra yeniden havalandı.
27.08.2019 14:59
ASKERİ HELİKOPTERLER HAVALANDI
Öğle saatlerinde ilçe jandarma komutanlığına iniş yapan Amerikan ordusuna ait iki askeri helikopter, komutanlıkta 2 saat bekledikten sonra yeniden havalandı. Sivil bir minibüsle ilçe jandarma komutanlığına giriş yapan heyet, helikopterlere binerek Şanlıurfa yönüne doğru haraket etti.
Kaynak: DHA