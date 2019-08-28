Sınırın sıfır noktasında 2'nci devriye hazırlığı

28.08.2019 19:07

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 2. devriye faaliyetleri kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopter İlçe Jandarma Komutanlığına konuşlandı.



5-7 Ağustos tarihleri arasında Türkiye ile ABD arasında Müşterek Harekat Merkezi'nin Akçakale olarak belirlenmesinin ardından iki ülkenin askeri heyetlerinin ilçeye geliş ve gidişleri başladı. Hareket Merkezi'nin Akçakale 3. Alay Komutanlığı olarak belirlenmesiyle birlikte üst düzey askeri yetkililerin toplantıları buradan sevk ve idare edilmeye başlandı.



Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephan Twitty ve beraberindeki heyet de ilçeye gelerek sınır hattında incelemelerde bulunmuş, ardından 24 Ağustos'ta ABD ve Türk helikopterleri ortaklaşa olarak sınırda devriye faaliyetlerine başlamıştı. Yapılan ilk devriye faaliyetinin ardından 2. devriye uçuşu hazırlığı kapsamında bugün de Kara Kuvvetlerine ait bir helikopter Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına gelerek buraya konuşlandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA