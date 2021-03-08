Sınırın sıfır noktası yemyeşil olacak
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Sınırın sıfır noktası yemyeşil olacak

08.03.2021 13:31 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:39

- Sınırın sıfır noktası yemyeşil olacak Suriye sınırına sıfır noktasındaki Şanlıurfa'da Yeşil Ceylanpınar" hedefiyle ilçede kurulacak serada 300 tür bitki üretilecek.

- Sınırın sıfır noktası yemyeşil olacak

ŞANLIURFA - Suriye sınırına sıfır noktasındaki Şanlıurfa'da Yeşil Ceylanpınar" hedefiyle ilçede kurulacak serada 300 tür bitki üretilecek.

Ceylanpınar'ın güzelliğine güzellik katmaya hazırlan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların rahatça nefes alabilecekleri yeşil alanlar oluşturarak park yeşil alan ve refüjlerin yaz kış estetik görümünü korumasını sağlayacak. Soylu, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün çalışmaları ile Ceylanpınar'ın dört bir tarafına dikilecek olan mevsimlik çiçek ve süs bitkilerinin artık Ceylanpınar Belediyesine ait serada yetiştirileceğini böylece daha düşük maliyet olacağını söyledi.

Ceylanpınar'ın güzelliğine güzellik katacak

Ceylanpınar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Halil Yetek, "Tesisimiz 1100 metre kare örtü altı, 15 bin 900 metre kare ise açık alandan oluşmaktadır. Bu alanımızda yaklaşık 300 tür bitki üretilecektir. Bunların arasında mevsimlik çiçek süs bitkileri, peyzaj ürünleri ve fidanlar olacak. Bu alanda yetiştirilen ürünler belirli bir yaş olgunluğuna geldikten sonra belediyemizce belirlenen park, bahçe, orta refüj ve kavşak gibi alanlara ekilecek. Bu konuda bizlere desteğini sağlayan sayın Belediye Başkanımız Feyyaz Soylu'ya çok teşekkür eder, ilçemiz halkına hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı personeller tarafından yetiştirilecek olan bitkiler, mevsimlik sürelerine göre dikime hazır hale getirilerek, park ve yeşil alanlarda görsel şölen sunacak.

Sınırın sıfır noktası yemyeşil olacak
Sınırın sıfır noktası yemyeşil olacak
Sınırın sıfır noktası yemyeşil olacak
Sınırın sıfır noktası yemyeşil olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET KOLSUZ

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