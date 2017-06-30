Sınırın En Yüksek Noktasına Dev Türk Bayrağı

Türkiye-Suriye sınırında yapımı tamamlanan beton duvarın ardından sınırın en yüksek noktasına askerler tarafından dev Türk bayrağı işlendi. Hatay'ın Kırıkhan ilçesi İncirli Mahallesi'ndeki Bayraklı Karakolu'nda bulunan askeri yetkililer tarafından beton taşlardan 150 metrekare büyüklüğünde dev Türk bayrağı işlendi. Türk bayrağı Suriye sınırında PYD/PKK terör örgütünün kontrolünde bulunan Afrin bölgesindeki sınırın en yüksek olduğu noktada yer alıyor.



(İsmet Biçen / İHA)