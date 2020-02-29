Sınırı kapatan Yunan askerleri, göçmenlere gaz bombası ile müdahale ediyor(3)
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Sınırı kapatan Yunan askerleri, göçmenlere gaz bombası ile müdahale ediyor(3)

YARALANAN GÖÇMENLER OLDUPazarkule Sınır Kapısı çevresinde bekleyen göçmenlere, Yunan askerleri tarafından atılan gaz bombaları zor anlar yaşatıyor.

29.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 29.02.2020 15:14
Sınırı kapatan Yunan askerleri, göçmenlere gaz bombası ile müdahale ediyor(3)

YARALANAN GÖÇMENLER OLDU

Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bekleyen göçmenlere, Yunan askerleri tarafından atılan gaz bombaları zor anlar yaşatıyor. Atılan bir gaz bombası kapsülü, 1 göçmenin başına isabet etti. Yaralanan göçmen, bölgede bekleyen sağlık ekipleri tarafında ambulansa alınarak tedavi edildi. Bekleyiş sırasında rahatsızlanan göçmenlere de sağlık ekipleri müdahale ediyor. Göçmenlerin bekleyişleri sürüyor.

Olgay GÜLER/EDİRNE,


Kaynak: DHA

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