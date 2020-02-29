Sınırı kapatan Yunan askerleri, göçmenlere gaz bombası ile müdahale ediyor(3)

29.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 29.02.2020 15:14

YARALANAN GÖÇMENLER OLDU

Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bekleyen göçmenlere, Yunan askerleri tarafından atılan gaz bombaları zor anlar yaşatıyor. Atılan bir gaz bombası kapsülü, 1 göçmenin başına isabet etti. Yaralanan göçmen, bölgede bekleyen sağlık ekipleri tarafında ambulansa alınarak tedavi edildi. Bekleyiş sırasında rahatsızlanan göçmenlere de sağlık ekipleri müdahale ediyor. Göçmenlerin bekleyişleri sürüyor.

Olgay GÜLER/EDİRNE,

Kaynak: DHA