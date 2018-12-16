Sınırı Kaçak Geçen Yabancı Uyruklu 8 Kişi, 64 Av Tüfeğiyle Yakalandı

HAKKARİ'nin İran sınırındaki Şemdinli ilçesine bağlı Tanyolu mevkiinde, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan 5'i Irak, 3'ü İran uyruklu toplam 8 yabancı uyruklu, sırtlarındaki 64 av tüfeği ile yakalanarak gözaltına alındı.

Şemdinli 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ekiplerinin, PKK/KCK terör örgünün finans kaynaklarına yönelik operasyonları sürerken, Irak sınır hattındaki Tanyolu mevkiinde keşif gözetleme görevi sırasında kaçaklarla birlikte küçük bir cephanelik ele geçirildi. İran topraklarından yasa dışı yollarla sınırı geçerek Türkiye'ye giriş yapan 8 kişi, askerler tarafından termal kamera ile tesbit edildi. Bunun üzerine kaçakların bulundukları yer ve konumları belirlenerek güvenlik önlemi alındı.

Kaçakların geçiş güzergahında önlem alan asker, operasyonla yabancı uyruklu 8 kişiyi yakalandı. Durdurulan gruptakilerin yapılan kimlik sorgularında 5'i Iraklı, 3'ü İran uyruklu olduğu belirlendi. Sırtlarında 64 av tüfeği ile yakalanarak gözaltına alınan yabancı uyruklu 8 kişi, sorguları yapılmak üzere 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'na götürüldü. Güvenlik güçlerinin sınır hattındaki önlemleri aralıksız sürdürüyor. - Hakkari