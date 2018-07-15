Sınırı Geçmeye Çalışan PKK'lı Yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sınırı geçmeye çalışan PKK/PYD/YPG terör örgütü üyesi 1 terörist yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sınır devriyesi görevini icra eden güvenlik güçleri, Suriye'nin Kobani bölgesinden Türkiye tarafına giriş yapmaya çalışan bir şahıs belirledi. Güvenlik güçleri tarafından kırsal Mürşitpınar Mahallesi'nde silahsız olarak yakalanan PKK/PYD/YPG terör örgütü üyesi İ.S., Suruç İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA