Sınırı Geçmeye Çalışan 7 Kişi Yakalandı

Sınırı Geçmeye Çalışan 7 Kişi Yakalandı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yasadışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı.

Sınırı Geçmeye Çalışan 7 Kişi Yakalandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yasadışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde terör örgütü PYD'nin kontrolündeki Suriye'nin Kobani bölgesine geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı. Jandarma tarafından yakalanan M.C., H.A., M.A., H.A., A.E., H.G. ve Ü.A. gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. - ŞANLIURFA

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