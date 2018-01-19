Sınırı Geçmeye Çalışan 7 Kişi Yakalandı
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yasadışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yasadışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde terör örgütü PYD'nin kontrolündeki Suriye'nin Kobani bölgesine geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı. Jandarma tarafından yakalanan M.C., H.A., M.A., H.A., A.E., H.G. ve Ü.A. gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. - ŞANLIURFA
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