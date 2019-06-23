Sınırı geçmeye çalışan 4 terörist yakalandı

Sınırı geçmeye çalışan 4 terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sınırı geçmeye çalışan PKK/PYD terör örgütü üyesi 4 terörist yakalandı.

Sınırı geçmeye çalışan 4 terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sınırı geçmeye çalışan PKK/PYD terör örgütü üyesi 4 terörist yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Suruç ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Ayn El Arap (Kobani) kentinden Türkiye'ye terör örgütü üyelerinin geçiş yapacağı bilgisini alan güvenlik güçleri, sınırda önlemlerini arttırdı. PKK/PYD terör örgütü üyesi 4 terörist, sınırı geçerken askerler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.