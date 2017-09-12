Sınırı Geçerken Yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde terör örgütü PYD'ye katılmak için yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmek isteyen bir kişi gözaltına alındı.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pekmezli Mahallesi"nde yasa dışı yollarla sınırı Suriye'ye geçmeye çalışan Bitlis nüfusuna kayıtlı E.E'yi yakaladı.



Gözaltına alınan E.E, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



E.E'nin ilk ifadesinde terör örgütü PYD'ye katılmak için Suriye'ye geçmeye çalıştığını söylediği belirtildi.