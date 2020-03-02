Sınırı geçerken 6 yıldır baktığı kedisi ve köpeğinden vazgeçti

02.03.2020 18:13 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:13

Yunanistan üzerinden Hollanda'ya geçmek için bir kedisini ve köpeği ile Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen Filistinli Ahmet, 6 yıldır baktığı köpeklerini zarar görmesin diye gözü yaşlı bir şekilde bir Türk'e emanet etti. Filistinli Ahmet'in en büyük hayali Avrupa'ya gidip, 4-5 ay sonra hayvanlarına yeniden kavuşmak.



Türkiye'nin 4 gün önce sınır kapılarını açtığını duyurmasının ardından yüz binin üzerinde göçmen çeşitli yollarla Yunanistan'a ve Avrupa'ya geçti. Binlerce kişinin hala geçmek için beklediği sınırın sıfır noktasına Filistinli göçmen Ahmet'te bir kedisini ve köpeğini de Avrupa'ya götürmek için getirdi ancak Yunanistan tarafına geçerken zorlanacağı için kedisini ve köpeğini sosyal medya üzerinden tanıştığı bir Türk'e emanet etti. Ahmet, 6 yıldır baktığı evcil hayvanlardan ayrılacağı için duygulanıp ağlarken, "Hollanda'ya gitmek istiyorum. Zarar görmesinler diye Türk arkadaşa emanet ediyorum. Birkaç ay sonra oraya geçince tekrar alacağım onları yanıma" dedi.



Kedi ve köpeği sahiplenen Tolga Akyıldız ise İstanbul'dan geldiğini ve çıkan haberleri izledikten sonra köpeği ve kediyi almak için sınıra geldiğini kaydederek, "Umuyorum Avrupa'nın herhangi bir noktasına gittiğinde tekrar hayvanları ile onu buluşturacağız" diye konuştu. - EDİRNE

Kaynak: İHA