Sınırı geçerek Hindistan'a ulaşan 3 yaralı Myanmarlı hastaneye kaldırıldı

Hindistan polisi, sınırı geçen ve ağır kurşun yaraları olan 3 Myanmarlının, ülkenin kuzeydoğusundaki bir hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Hindistan polisi, sınırı geçen ve ağır kurşun yaraları olan 3 Myanmarlının, ülkenin kuzeydoğusundaki bir hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Yetkililer, Myanmar güvenlik güçlerinin ateş açtığı yaklaşık 10 kişinin dün geç saatlerde, Myanmar'ın Tamu şehrinden sınırı geçerek Hindistan'ın Manipur eyaletine girdiğini belirtti.

Yerel polis yetkilileri, yaralıların "tamamen insani nedenlerle" Manipur eyaletine bağlı Moreh sınır kasabası sakinleri tarafından hastaneye götürüldüğünü belirtti.

Öte yandan, sınırı geçen 8 vatandaşın Myanmar'a geri gönderildiği kaydedildi.

Hindistan hükümeti, Myanmar sınırındaki eyaletlerden ülkeye girmek isteyen mültecilere yönelik sıkı önlemler alınmasını istemişti.

Hindistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin 1951 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Mültecilerin Hukuki Statüsüne ilişkin Cenevre Sözleşmesi'ne ve 1967 tarihli Protokolü'ne taraf olmadığı için sınırdan geçen Myanmarlılara "mülteci" statüsü verme yetkisinin olmadığı belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere