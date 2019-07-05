Sınırdan Türkiye'ye giren terör örgütü üyesi yakalandı

Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapan terör örgütü PKK üyesi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, hudut askerleri, İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesi askeri yasak bölgede Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir kişiyi yakaladı.

Soruşturmada terör örgütü PKK üyesi İ.K. olduğu belirlenen şüpheli, işlemleri sonrası önce Jandarmaya ardından adliyeye sevk edildi.

Terör örgütü üyesi İ.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA