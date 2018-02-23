Sınırdan Bu Sefer Kol Saati Geçirmeye Çalıştılar

Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girerken şüphelenilen 17 Gürcü vatandaşının üzerinden piyasa değeri 94 bin lira olan gümrük kaçağı 74 adet kol saati çıktı.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye yaya olarak geçmek için sınır kapısına gelen Gürcistan uyruklu 17 kişiden şüphelendi. X-ray cihazının ikaz vermesi üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri durdurarak, aramaya başladı. Üst üste elbise giyen Gürcü uyruklu vatandaşların vücutlarının göğüs ve bel kısımlarına bantlanmış ve çoraplarının içine gizlenmiş vaziyette piyasa değeri yaklaşık 94 bin lira değerinde toplam 74 kol saati ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ARTVİN