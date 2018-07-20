Sınırdaki Sırt Çantalarından Mühimmat Çıktı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Suriye sınırında bulunan Taşlıca Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından bulunan iki adet sırt çantası içerisinden terör örgütlerine ait mühimmat çıktı.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada il genelinde terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "19 Temmuz günü Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kızıltepe ilçesi Taşlıca Mahallesi Suriye sınır hattında iki adet sırt çantası içerisinde 26 kilogram pent cinsi patlayıcı madde, 8 adet ateşleyici, 7 adet elektrikli fünye, 4 metre infilak fitili, 1 adet kumanda ele geçirilmiştir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - MARDİN