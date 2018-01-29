Sınırdaki Personele Lokum İkramı

Afyon'dan gelen bir grup vatandaş, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda görevli güvelik güçleri ve gazetecilere lokum ikramında bulundu.

Günübirlik Afyon'dan yaklaşık bin kilometre yol katedip Kilis'e gelen vatandaşlar, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, sınır kapısında görev alan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Memleketlerinden getirdikleri lokumları güvenlik güçlerine ve gazetecilere ikram eden vatandaşlardan Hülya Teke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askerin ve devletin dualarıyla, gönülleriyle yanlarında olduklarını ifade etti.

Teke, "Afyonumuzun ünlü lokumlarını ikram ederek moral vermek istedik. Allah askerlerimizi korusun devletimize milletimize zeval vermesin" diye konuştu.