Sınırdaki Öğretmenlerden 'Kardan Kadın'

Van'ın Başkale ilçesindeki sınır köyünde görev yapan öğretmenler, hafta sonu tatillerini 'kardan kadın' yaparak, seslendirdikleri şarkılar eşliğinde halay çekerek geçirdiler.



İran sınırındaki Böğrüpek İlk ve Ortaokulunda görev yapan öğretmenler, sosyal etkinliklerin yok denecek kadar az olduğu mahallede etkili olan karı eğlenceye çevirdiler. Böğrüpek İlk ve Ortaokulu Müdiresi Şule Aydın ve beraberindeki öğretmenler, elbirliğiyle kardan kadın yaparak süslediler. Kardan kadına perdeden duvak yapıp dudaklarının belirginliği için de renkli mum kullanan öğretmenler, daha sonra şarkı söyleyip halay çektiler.



Öğretmenler, çileyi andıran karı eğlenceye çevirerek güzel bir hafta sonu geçirdiklerini söylediler. Esarete esir olmadıklarını da dile getiren öğretmenler, "Hafta sonu elektrik ve telefon şebekesi yoktu. İki gün her şeyden uzaktık. Burada hayat zor, ancak isteyince her şey kolaylaşıyor" dediler. - VAN