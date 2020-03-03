Sınırdaki mültecilere yardım seferberliği

03.03.2020 14:19 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:22

SINIRDAKİ BEKLEYİŞ SÜRÜYOR!

Soğuk hava şartlarının daha da kuvvetlenmesiyle ateş yakarak ısınmaya çalışan göçmenler, Yunanistan tarafından kapılar açılana kadar bekleyişlerini sürdüreceklerini söylediler. Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen sınırı terk etmeyen göçmenlerin bekleyişi sürüyor.

Akın akın sınıra ilerleyenler de kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Sınırda bekleyen göçmenlere Yunanistan gaz bombası ve ses bombası ile sert müdahalede bulunuyor.

İNSAN VAKFI'NDAN GIDA YARDIMI

Kış şartları dolayısıyla Türkiye'den Yunanistan sınır kapısına gelen mülteciler zor şartlarda bekliyorlar. Vakfımız sınır kapısındaki mülteciler için acil gıda yardımı başlattı.

İnsan Vakfı tarafından başlatılan Yardım Kampanyasında Türkiye Yunanistan arasında yer alan İpsala Sınır Kapısı'nda soğuk havada ateş yakarak ısınan mültecilere tampon bölgede gıda yardımı yapıldı.

Kaynak: Bültenler