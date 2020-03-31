Sınırdaki Mehmetçikten 'Evde kal çağrısı'
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Sınırdaki Mehmetçikten 'Evde kal çağrısı'

Hakkari'de vatani görevlerini yapan Balıkesir ve diğer vilayetlerden Mehmetçikler, 'Evde kal' mesajı verdiler.

31.03.2020 10:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:50
Sınırdaki Mehmetçikten 'Evde kal çağrısı'

Hakkari'de vatani görevlerini yapan Balıkesir ve diğer vilayetlerden Mehmetçikler, 'Evde kal' mesajı verdiler.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü Türkiye'de de etkisini artırdı. Salgının önüne geçmek için çağrılar da artarak devam ediyor. "Evde kal" çağrısına sınırda görev yapan Mehmetçikler de videoyla destek verdi. Aralarında Sındırgılılı Mehmetçiklerin de olduğu klipte evde kal çağrısı yapıldı. Hakkari Derecik 5. Hudut Taburu Glini Gediği Üs Bölgesindeki Mehmetçiklerin hazırladığı videoda, "Sevdiklerin için evde kal Türkiye" çağrısı yapıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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