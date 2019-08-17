17.08.2019 14:32

Sınırdaki Kamışlı'da terör örgütünün bezleri indirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin terör örgütü PKKYPG kontrolündeki Kamışlı ilçesinde teröristlere ait bez parçaları, direklerden indirildi.

Kamışlı'da bir süredir dalgalandırılan ve Nusaybin'den de görülün terör örgütü PKKYPG'yi simgeleyen bez parçalarından ikisi, geçen ay indirilmişti. Son olarak direkte bulunan bir bez parçasının da bugün yerinden kaldırıldığı görüldü.

Kaynak: DHA