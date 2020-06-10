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Sınırdaki atölyeler koronayı fırsata çevirdi

Şanlıurfa'nın Suriye sınırında yer alan Akçakale ilçesinde tekstil atölyeleri korona virüsü sürecinde tulum ve maske üreterek, olumsuz gidişatı kendi açılarından fırsata çevirdi.

Sınırdaki atölyeler koronayı fırsata çevirdi
10.06.2020 11:26 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:53

Şanlıurfa'nın Suriye sınırında yer alan Akçakale ilçesinde tekstil atölyeleri korona virüsü sürecinde tulum ve maske üreterek, olumsuz gidişatı kendi açılarından fırsata çevirdi.

Korona virüs salgını sonrasında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki tekstil atölyelerinde iş yoğunluğu arttı. Hastane çalışanları için haftalık 5 bin tulum siparişi alan tekstil işletmecileri korona virüsün son bulmasını isterken yoğunluktan ise memnun olduklarını söyledi.

Korona virüsünün kendilerine ekmek kapısı açtığını dile getiren Suriyeli Vefa El Şeddo, "Bu iş yerinde bizlere iş imkanı sunan işletmecimize teşekkür ederim. Bu iş sayesinde ailemize ekonomik katkıda bulunuyoruz. Türk kardeşlerime teşekkür ederim" dedi.

Tekstil atölyesinde çalışan Ayşe Elbakan ise "Bu iş yeri sayesinde bizler çalışma fırsatı bulduk. Burada sağlık çalışanlarına malzeme dikiyoruz. Bu imkanı sunan iş yeri sahibine teşekkür ederim" diye konuştu.

Korona virüs salgınıyla birlikte maske ve tulum imal eden iş yeri sahibi Ahmet Toprak da, "Korona virüsü başlamasıyla birlikte biz sağlık çalışanlarına tulum dikmeye başladık. Hem Suriyeli hem Türk vatandaşlarını çalıştırıyorum. Amacım hem ekonomiye katkı sağlamak hem de istihdam oluşturmaktır. Akçakale'ye bir katkı sunmaya çalışıyorum. Çalışanlarım genellikle bayan. Bayan kardeşlerimi meslek sahibi etmek, bilinçli insan yetiştirmek ve bayanların ayakları üzerinde durmalarını sağlamak istiyorum. Ban imkan verilirse büyük bir yer verilirse, Akçakale'ye büyük bir yatırım yapacağım. Şu anda 150-200 kişiyi çalıştırabilecek kapasitem mevcuttur. Bu yatırım hem ilçeme hem de devletime yarayacaktır" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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