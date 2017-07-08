Sınırda zırhlı araç ve askeri araç yoğunluğu



KİLİS - Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı ve sınır hattında zırhlı araç ile askeri araç yoğunluğu yaşanıyor.

Suriye'deki gelişmeler üzerine Türkiye'nin Suriye sınır hattında güvenlik tedbirleri sıklaştırıldı. Suriye sınırında bulunan Kilis'te, çok sayıda mayına dayanaklı kirpi, kobra tipi araç Öncüpınar Sınır Kapısından geçerek sınır hattına giriş yaptı. Kirpi, kobra tipi araçların yanında askeri araçların da sınır hattına gidişleri gözlenirken, araçların Türkiye-Suriye sınır hattında görev yaptıkları öğrenildi.